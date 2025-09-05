Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В центре Баку демонтируют незаконные конструкции на фасаде исторического здания

    05 сентября, 2025
    14:00
    В центре Баку демонтируют незаконные конструкции на фасаде исторического здания

    В центре Баку, на улице 28 Мая, с фасада архитектурного памятника демонтируются самовольно установленные металлические конструкции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, работы проводятся столичным управлением архитектуры и градостроительства.

    Здание входит в список охраняемых государством памятников архитектуры на основании решения Кабинета министров. Ведомство отмечает, что вместе со специалистами службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры будут предприняты меры по восстановлению исторического облика объекта.

    "Любые несанкционированные вмешательства в архитектурные памятники будут решительно пресекаться", - подчеркнули в Госкомитете.

    Bakının 28 May küçəsindəki tarixi abidənin icazəsiz konstruksiyaları sökülür

