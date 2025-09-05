В центре Баку демонтируют незаконные конструкции на фасаде исторического здания
Инфраструктура
- 05 сентября, 2025
- 14:00
В центре Баку, на улице 28 Мая, с фасада архитектурного памятника демонтируются самовольно установленные металлические конструкции.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, работы проводятся столичным управлением архитектуры и градостроительства.
Здание входит в список охраняемых государством памятников архитектуры на основании решения Кабинета министров. Ведомство отмечает, что вместе со специалистами службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры будут предприняты меры по восстановлению исторического облика объекта.
"Любые несанкционированные вмешательства в архитектурные памятники будут решительно пресекаться", - подчеркнули в Госкомитете.
