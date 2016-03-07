​В целях строительства автомобильной дороги Маштага-Бильгя выделено 2,5 млн. манатов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Маштага-Бильгя Сабунчинского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Маштага-Бильгя, соединяющей 3 населенных пункта с населением шестьдесят три тысячи человек, из средств, предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год, выделено 2,5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азерйолсервис" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.