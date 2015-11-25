В Бинагадинском районе начат ремонт еще двух улиц

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Начаты строительно-ремонтные работы на улице Агасадига Герайбейли в Бинагадинском районе. Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, протяженность улицы, расположенной между проспектом Зии Бунъятова и улицей Джафара Хандана, составляет 600 м, ширина - 20 м. Сейчас ведутся работы по укладке 12,9 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

На улице А.Герайбейли завершены работы по замене старых бордюров, в целом, установлены новые бордюры протяженностью 980 погонных м. Помимо этого, в рамках ремонтных работ заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий.

Аналогичные работы проводятся на участке улицы Саттара Бахлулзаде между проспектом Ататюрка и улицей А.Герайбейли. Протяженность этого участка составляет 350 м, ширина - 18 м. На территории установлены новые бордюры протяженностью 580 погонных м. Здесь будет уложено 6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.