    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках

    Инфраструктура
    • 20 сентября, 2025
    • 22:39
    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках

    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках.

    Как передает Report, об этом сообщили в местном управлении Балакянского управления эксплуатации систем орошения, подведомственного Агентству государственных водных ресурсов Азербайджанской Республики (ADSEA).

    Сообщается, что одной из основных задач управления является защита административной территории района, а также сельскохозяйственных земель от паводковых вод.

    Отмечается, что в последние дни из-за интенсивных осадков уровень воды в реках Балакянчай, Катехчай и Интерчай, протекающих по территории района, повысился, что создало угрозу паводка. В связи с этим к указанным рекам были привлечены тяжелые машины управления, проведены профилактические мероприятия.

    Также подчеркнуто, что с учетом прогнозируемого усиления осадков в ближайшие дни техника будет оставаться вблизи населенных пунктов вдоль рек.

    Лента новостей