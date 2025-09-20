В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках
- 20 сентября, 2025
- 22:39
В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках.
Как передает Report, об этом сообщили в местном управлении Балакянского управления эксплуатации систем орошения, подведомственного Агентству государственных водных ресурсов Азербайджанской Республики (ADSEA).
Сообщается, что одной из основных задач управления является защита административной территории района, а также сельскохозяйственных земель от паводковых вод.
Отмечается, что в последние дни из-за интенсивных осадков уровень воды в реках Балакянчай, Катехчай и Интерчай, протекающих по территории района, повысился, что создало угрозу паводка. В связи с этим к указанным рекам были привлечены тяжелые машины управления, проведены профилактические мероприятия.
Также подчеркнуто, что с учетом прогнозируемого усиления осадков в ближайшие дни техника будет оставаться вблизи населенных пунктов вдоль рек.