В BakuBus вновь сменилось руководство 

Директор ООО BakuBus Турал Махмудов освобожден от занимаемой должности.
По информации Report, руководство компанией поручено Эльнуру Гараеву.
T. Махмудов был назначен главой транспортного предприятия в начале этого года.
Постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2014 года BakuBus был передан в подчинение исполнительной власти города Баку, указом президента страны от 6 июля 2018 года передан в подчинение BNA, а распоряжением от 12 февраля 2021 года - в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга. Его уставный капитал составляет 30 млн манатов. Компания оказывает услуги по автобусным пассажироперевозкам.