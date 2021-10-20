В BakuBus вновь сменилось руководство

Директор ООО BakuBus Турал Махмудов освобожден от занимаемой должности.

Директор ООО BakuBus Турал Махмудов освобожден от занимаемой должности.

По информации Report, руководство компанией поручено Эльнуру Гараеву.

T. Махмудов был назначен главой транспортного предприятия в начале этого года.

Постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2014 года BakuBus был передан в подчинение исполнительной власти города Баку, указом президента страны от 6 июля 2018 года передан в подчинение BNA, а распоряжением от 12 февраля 2021 года - в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга. Его уставный капитал составляет 30 млн манатов. Компания оказывает услуги по автобусным пассажироперевозкам.