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В BakuBus вновь сменилось руководство 

В BakuBus вновь сменилось руководство  Директор ООО BakuBus Турал Махмудов освобожден от занимаемой должности.
Инфраструктура
20 октября 2021 г. 16:34
В BakuBus вновь сменилось руководство 

Директор ООО BakuBus Турал Махмудов освобожден от занимаемой должности.

По информации Report, руководство компанией поручено Эльнуру Гараеву.

T. Махмудов был назначен главой транспортного предприятия в начале этого года.

Постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2014 года BakuBus был передан в подчинение исполнительной власти города Баку, указом президента страны от 6 июля 2018 года передан в подчинение BNA, а распоряжением от 12 февраля 2021 года - в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга. Его уставный капитал составляет 30 млн манатов. Компания оказывает услуги по автобусным пассажироперевозкам.

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Версия на азербайджанском языке "BakuBus"ın rəhbəri yenidən dəyişib

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