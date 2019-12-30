В Баку завтра автобусы будут работать до часу ночи

В связи с праздничными мероприятиями в столице по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, в указанную дату автобусы будут работать до 01:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

БТА рекомендует гражданам в дни праздничных мероприятий отдавать предпочтение общественному транспорту, что позволит каждому быстрее доехать до места назначения: "Помимо этого, в вечерние часы 31 декабря на центральных улицах и проспектах светофоры будут работать в режиме "зеленой волны".

В целом БТА продолжит свою работу в специальном режиме для организации контроля движения транспорта в праздничные дни.