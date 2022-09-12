В Баку завершились ремонтные работы на проспекте Фатали хана Хойского

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
Согласно информации, первоначально ремонтные работы проводились на участке проспекта между улицами Ахмедбека Агаоглу и Кероглу Рагимова.
В целом длина отремонтированного участка составляет около 710 метров, а площадь - около 21 тысячи квадратных метров.
Общая протяженность отремонтированных улиц в Наримановском районе в 2022 году составила 7,6 километра.