В Баку завершились ремонтные работы на проспекте Фатали хана Хойского

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, первоначально ремонтные работы проводились на участке проспекта между улицами Ахмедбека Агаоглу и Кероглу Рагимова.

В целом длина отремонтированного участка составляет около 710 метров, а площадь - около 21 тысячи квадратных метров.

Общая протяженность отремонтированных улиц в Наримановском районе в 2022 году составила 7,6 километра.