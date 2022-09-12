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В Баку завершились ремонтные работы на проспекте Фатали хана Хойского

В Баку завершились ремонтные работы на проспекте Фатали хана Хойского Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
12 сентября 2022 г. 17:24
В Баку завершились ремонтные работы на проспекте Фатали хана Хойского

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт проспекта Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, первоначально ремонтные работы проводились на участке проспекта между улицами Ахмедбека Агаоглу и Кероглу Рагимова.

В целом длина отремонтированного участка составляет около 710 метров, а площадь - около 21 тысячи квадратных метров.

Общая протяженность отремонтированных улиц в Наримановском районе в 2022 году составила 7,6 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Fətəli xan Xoyski prospektində təmir başa çatıb

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