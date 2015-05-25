​В Баку завершается ремонт еще одной дороги

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Баку подходят к концу ремонтные работы на улице Алескера Гаибова, соединяющего проспекты Зии Буньятова и Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, общая протяженность улицы составляет 2 200 м, ширина проезжей части - 20 м. Здесь будет уложено в целом 45 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Будут проведены работы по благоустройству тротуаров и отдельных полос. По краям дороги уже установлены новые бордюры протяженностью 8 200 погонных м. В необходимых местах установлена система отвода дождевых стоков. Кроме того, будут заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий.

Соответствующие структуры также реализуют работы по прокладке новых коммуникационных линий, в том числе, линии подачи воды, газа, света и связи.

Отметим, что в ближайшие дни планируется завершить ремонтно-восстановительные работы на данной территории.