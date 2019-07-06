​В Баку запускают новый проект по сортировке твердых бытовых отходов

Исполнительная власть города Баку с 10 июля запускает новый проект – концепцию сбора, перевозки и сортировки твердых бытовых отходов на самом современном уровне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ИВ города Баку.

Проект реализуется совместно с британской компанией Mott MacDonald, испытательные работы в его рамках уже начаты в Наримановском районе.

Сейчас идет подготовка к реализации основного этапа концепции.

В связи с этим на всех площадках для бытовых отходов устанавливаются контейнеры современного типа. Они имеют два цвета - зеленый и оранжевый. Оранжевые контейнеры предназначены для бумажных, картонных, стеклянных, металлических и пластиковых отходов, зеленые – для остальных. Для удобства жильцов на первоначальном этапе в каждую квартиру будут розданы мусорные пакеты двух цветов.

В будущем подобные работы будут проводиться и в других районах.