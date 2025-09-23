Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Баку запускается регулярный автобусный маршрут №340

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2025
    • 18:00
    В Баку запускается регулярный автобусный маршрут №340

    С завтрашнего дня в Баку начинает работу регулярный автобусный маршрут №340.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Новая маршрутная линия соединит улицу Али Исазаде в поселке Бина с улицей Гаджи Зейналабдина Тагиева в поселке Мардакян.

    Пассажиров будут обслуживать 10 автобусов с интервалом в 10 минут. Стоимость проезда составляет 0,50 маната. Оплата будет осуществляться безналичным способом.

    автобусный маршрут поселок Бина Мардакян
    Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

