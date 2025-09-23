В Баку запускается регулярный автобусный маршрут №340

С завтрашнего дня в Баку начинает работу регулярный автобусный маршрут №340.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Новая маршрутная линия соединит улицу Али Исазаде в поселке Бина с улицей Гаджи Зейналабдина Тагиева в поселке Мардакян.

Пассажиров будут обслуживать 10 автобусов с интервалом в 10 минут. Стоимость проезда составляет 0,50 маната. Оплата будет осуществляться безналичным способом.