İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:47
    Sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayır

    Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin və ictimai nəqliyyata əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə sabahdan 340 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayacaq.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, yeni marşrut xətti Binə qəsəbəsinin Əli İsazadə küçəsini Mərdəkan qəsəbəsinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi ilə əlaqələndirəcək.

    10 ortatutumlu avtobus 10 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Marşrutda gedişhaqqı 0,50 manat təşkil edir. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır.

    Avtobus marşrut xətti Bakı
    В Баку запускается регулярный автобусный маршрут №340

    Son xəbərlər

    19:23

    AMEA tarixində ilk dəfə etnologiyaya aid jurnal təsis olunub

    Elm və təhsil
    19:18

    Tramp Moskvaya mümkün səfəri və Zelenskiyə təsir göstərməklə bağlı sualı cavablandırmayıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Voleybol üzrə Yüksək Liqaların yeni mövsümünün püşkü atılıb

    Komanda
    19:09

    Aleksandr Stubb Aİ-ni enerji daşıyıcıları məsələsində Rusiya ilə sərt davranmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    19:06
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası - Ermənistanın kənd təsərrüfatı məhsulunun 70%-ni azərbaycanlı əhali təmin edib

    Daxili siyasət
    19:00
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən klublar yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər

    Komanda
    18:59

    Kəşfiyyatçı Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədov minaya düşərək həlak olub

    Hadisə
    18:48

    İsmayıllıda avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    18:45
    Foto

    Ombudsman Şəkidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti