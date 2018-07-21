В Баку запущены еще две маршрутные линии

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня запущены еще две маршрутные линии. Это маршрут № 7А: Бакинский международный автовокзальный комплекс – станция метро "Ахмедлы") и маршрут 7В: поселок Ени Ясамал, улица М.Хиябани – станция метро "Ахмедлы").

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Пассажироперевозки по маршрутам 7А и 7В, созданным на основе регулярных маршрутов № 20 и 94 будут осуществляться посредством современных и комфортных автобусов ООО BakuBus.

Оплата за проезд будет осуществляться посредством карты безналичной оплаты проезда BakıKart. В связи с этим вдоль линии следования обеих маршрутов на 8-ми пунктах остановки установлены платежные терминалы. Вместе с этим, организовано еще 15 новых пунктов остановки.