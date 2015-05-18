​В Баку закроют еще две дороги

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Этой ночью будет полностью ограничено движение транспортных средств на улицах Узеира Гаджибекова в Хатаинском районе и Зарифы Алиевой в Насиминском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, из-за работ по проведению дорожных линий, обновлению дорожных указательных полос и полос на пешеходных переходах, с 22:00 вечера до завтрашнего утра движение транспорта на указанных дорогах будет полностью ограничено.

"Азерйолсервис" просит водителей отнестись к данному вопросу с пониманием и в указанный промежуток времени воспользоваться альтернативными дорогами.