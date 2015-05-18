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    ​В Баку закроют еще две дороги

    Движение будет ограничесно до завтрашнего утра

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Этой ночью будет полностью ограничено движение транспортных средств на улицах Узеира Гаджибекова в Хатаинском районе и Зарифы Алиевой в Насиминском районе.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, из-за работ по проведению дорожных линий, обновлению дорожных указательных полос и полос на пешеходных переходах, с 22:00 вечера до завтрашнего утра движение транспорта на указанных дорогах будет полностью ограничено.

    "Азерйолсервис" просит водителей отнестись к данному вопросу с пониманием и в указанный промежуток времени воспользоваться альтернативными дорогами. 

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