В Баку временно меняется схема движения 20 маршрутных автобусов

В связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида движение автобусов с 07:00 утра 26 февраля 2022 года по ряду регулярных маршрутов будет временно изменено из-за ограничений движения на центральных дорогах столицы.

В связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида движение автобусов с 07:00 утра 26 февраля 2022 года по ряду регулярных маршрутов будет временно изменено из-за ограничений движения на центральных дорогах столицы.

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве.

"Изменения касаются в общей сложности 20 регулярных маршрутов (1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 53, 65, 88, 125, 127, 175, 205 и H1). Движение автобусов на этих маршрутных линиях будет организовано по альтернативным улицам и проспектам", - говорится в заявлении.