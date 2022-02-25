О нас
Аудио новости

В Баку временно меняется схема движения 20 маршрутных автобусов 

В Баку временно меняется схема движения 20 маршрутных автобусов  В связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида движение автобусов с 07:00 утра 26 февраля 2022 года по ряду регулярных маршрутов будет временно изменено из-за ограничений движения на центральных дорогах столицы.
Инфраструктура
25 февраля 2022 г. 12:32
В Баку временно меняется схема движения 20 маршрутных автобусов 

В связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида движение автобусов с 07:00 утра 26 февраля 2022 года по ряду регулярных маршрутов будет временно изменено из-за ограничений движения на центральных дорогах столицы.

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве.

"Изменения касаются в общей сложности 20 регулярных маршрутов (1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 53, 65, 88, 125, 127, 175, 205 и H1). Движение автобусов на этих маршрутных линиях будет организовано по альтернативным улицам и проспектам", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda 20 avtobusun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək

Самое важное

Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве
25 февраля 2022 г. 11:44
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
МИД: Граждане Азербайджана в Украине могут перейти по суше на территорию Молдовы
25 февраля 2022 г. 11:41
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
Глава МИД: Факт Ходжалинского геноцида отражен в решениях и резолюциях многих стран
25 февраля 2022 г. 11:19
В Азербайджане арестованы должностные лица
В Азербайджане арестованы должностные лица
25 февраля 2022 г. 10:45
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi