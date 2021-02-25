О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку временно изменят движение по 7 регулярным маршрутам

В Баку временно изменят движение по 7 регулярным маршрутам В связи с мероприятием по случаю 29-ой годовщины Ходжалинского геноцида, которое пройдет завтра перед памятником “Крик матери” на проспекте Ходжалы Хатаинского района Баку, движение автобусов по ряду регулярных маршрутов будет временно отменено в этом нап
Инфраструктура
25 февраля 2021 г. 17:09
В Баку временно изменят движение по 7 регулярным маршрутам

В связи с мероприятием по случаю 29-ой годовщины Ходжалинского геноцида, которое пройдет завтра перед памятником “Крик матери” на проспекте Ходжалы Хатаинского района Баку, движение автобусов по ряду регулярных маршрутов будет временно отменено в этом направлении.

Как передает Report, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

Движение автобусов по 7 регулярным маршрутам (4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175) будет организовано на альтернативных улицах и проспектах. Изменение будет действовать с 08:00 до полного снятия ограничения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda 7 müntəzəm marşrut xəttinin hərəkəti müvəqqəti dəyişdirilir

Новости партнеров

Другие новости из категории

Уральские авиалинии откроют чартерные рейсы из Екатеринбурга в Баку
"Уральские авиалинии" откроют чартерные рейсы из Екатеринбурга в Баку
25 февраля 2021 г. 17:47
Silk Way West Airlines готова сыграть ведущую роль в транспортировке товаров медицинского назначения
Silk Way West Airlines готова сыграть ведущую роль в транспортировке товаров медицинского назначения
25 февраля 2021 г. 16:38
В Грузии возобновляют железнодорожные пассажироперевозки
В Грузии возобновляют железнодорожные пассажироперевозки
25 февраля 2021 г. 13:29
Азербайджан ведет переговоры с Грузией о возобновлении полетов
Азербайджан ведет переговоры с Грузией о возобновлении полетов
25 февраля 2021 г. 12:19
Прямые рейсы из Азербайджана в Пакистан будут выполняться с 14 марта
Прямые рейсы из Азербайджана в Пакистан будут выполняться с 14 марта
25 февраля 2021 г. 11:21
ИВ Баку: Всю ночь коммунальные службы убирали снег с дорог
ФотоИВ Баку: Всю ночь коммунальные службы убирали снег с дорог
25 февраля 2021 г. 10:36
В Баку уборка снега продолжится ночью
ФотоВ Баку уборка снега продолжится ночью
24 февраля 2021 г. 22:57
МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Баку с 13 марта
МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в Баку с 13 марта
24 февраля 2021 г. 17:02
BNA: Движение автобусов на некоторых территориях затруднено
ФотоBNA: Движение автобусов на некоторых территориях затруднено
24 февраля 2021 г. 12:18
О ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана
О ситуации на автомобильных дорогах Азербайджана
24 февраля 2021 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi