В Баку временно изменят движение по 7 регулярным маршрутам

В связи с мероприятием по случаю 29-ой годовщины Ходжалинского геноцида, которое пройдет завтра перед памятником “Крик матери” на проспекте Ходжалы Хатаинского района Баку, движение автобусов по ряду регулярных маршрутов будет временно отменено в этом нап

В связи с мероприятием по случаю 29-ой годовщины Ходжалинского геноцида, которое пройдет завтра перед памятником “Крик матери” на проспекте Ходжалы Хатаинского района Баку, движение автобусов по ряду регулярных маршрутов будет временно отменено в этом направлении.

Как передает Report, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

Движение автобусов по 7 регулярным маршрутам (4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175) будет организовано на альтернативных улицах и проспектах. Изменение будет действовать с 08:00 до полного снятия ограничения.