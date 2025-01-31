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В Баку временно изменено расписание движения автобусов по 3 маршрутам 

В Баку временно изменено расписание движения автобусов по 3 маршрутам  С 1 февраля в Наримановском районе Баку в связи с ремонтно-строительными работами на участке между кольцевой развязкой на пересечении улиц Ашуга Моллы Джумы и Заура Нудиралиева и кругом Ахмеда Раджабли (улица Альберта Агарунова) движение транспортных сред
Инфраструктура
31 января 2025 г. 17:22
В Баку временно изменено расписание движения автобусов по 3 маршрутам 

С 1 февраля в Наримановском районе Баку в связи с ремонтно-строительными работами на участке между кольцевой развязкой на пересечении улиц Ашуга Моллы Джумы и Заура Нудиралиева и кругом Ахмеда Раджабли (улица Альберта Агарунова) движение транспортных средств на указанной территории будет полностью ограничено.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в связи с ограничением будет временно изменена схема движения маршрутов №17, 24 и 211.

Согласно изменениям, автобусы №17 будут курсировать до круга Ахмеда Раджабли, №24 - до станции метро "Нариман Нариманов", а №211 - по улице Ахмеда Раджабли, проспекту Зии Бунъядова, улицам Азада Гумбатова и Заура Нудиралиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 3 marşrut üzrə avtobusların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

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