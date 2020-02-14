В Баку возводится необычный наземный переход - ВИДЕО

На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева возводится необычный наземный пешеходный переход. Строительные работы претворяет в жизнь Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Комментируя Report проводимые работы, глава пресс-службы Агентства Анар Наджафлы отметил, что решение построить пешеходный переход обусловлено поступавшими в Агентство многочисленными жалобами пешеходов.

"Пролеты моста представляют собой открытую металлическую конструкцию. Над Тбилисским проспектом пролегают два пролета протяженностью 70,9 метра каждый, а над улицей академика Гасана Алиева пролегает однопролетная часть длиною 59,3 метра. Таким образом, внешний облик перехода выполнен в форме треугольника. Переход представляет собой подвесной мост на металлических опорах и укрепленный металлическими тросами. Лестницы и внешние стойки выполнены из железобетона. Для передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрены электрические пандусы на всех входах", - отметил он.

А.Наджафли подчеркнул, что в 2018-2019 годах в Баку и его окрестностях, на магистралях были построены и сданы в эксплуатацию 7 надземных и подземных пешеходных переходов: "В настоящее время ведется строительство надземных и подземных пешеходных переходов на 10 участках, на некоторых участках работы уже завершены. В скором времени планируется приступить к строительству новых переходов еще на 6 участках".