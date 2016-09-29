В Баку в нескольких направлениях отмечается медленное движение транспорта

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку в нескольких направлениях отмечается плотное движение транспорта.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на проспекте Зии Бунъядова (в направлении круга 20 Января), на проспекте Бабека (в направлении проспекта Гейдара Алиева и улицы Юсифа Сафарова), а также на улице Короглу Рагимова, Гулаи Гадировой, Афияддина Джалилова и Самеда Вургуна (в направлении улицы Зарифы Алиевой) отмечается медленное движение автомобилей.