Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 17:32
    В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

    Планируется строительство новых систем отвода дождевых вод с целью устранения проблем, возникающих в центре Баку во время интенсивных дождей.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, выступая на совещании, посвященном "Госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы".

    Он отметил, что в Баку планируется строительство новых систем отвода дождевых вод на 30 улицах: "В рамках этого на первом этапе будет подготовлено технико-экономическое обоснование этих проектов, а затем начнется их реализация. Эти меры будут служить устранению основных проблем, возникающих в центре города".

    Председатель Госагентства также напомнил, что в апреле 2025 года в Баку выпало невиданное за последние 60 лет количество осадков.

    Заур Микаилов дождевые воды система отвода
    Bakının mərkəzində yağış suları ilə bağlı problemlərin həlli üçün yeni sistemlər qurulacaq

    Последние новости

    17:41

    Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражу

    Другие страны
    17:39

    Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный год

    Наука и образование
    17:35

    Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубом

    Футбол
    17:34
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

    ИКТ
    17:34

    Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства

    В регионе
    17:32

    В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

    Инфраструктура
    17:27

    Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google Pay

    Инфраструктура
    17:24

    Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищ

    Инфраструктура
    17:24

    Заур Микаилов: Потребность Баку и Абшерона в воде будет полностью удовлетворена к 2040 году

    Инфраструктура
    Лента новостей