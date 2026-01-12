В Баку установят новые системы отвода дождевых вод

Планируется строительство новых систем отвода дождевых вод с целью устранения проблем, возникающих в центре Баку во время интенсивных дождей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, выступая на совещании, посвященном "Госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы".

Он отметил, что в Баку планируется строительство новых систем отвода дождевых вод на 30 улицах: "В рамках этого на первом этапе будет подготовлено технико-экономическое обоснование этих проектов, а затем начнется их реализация. Эти меры будут служить устранению основных проблем, возникающих в центре города".

Председатель Госагентства также напомнил, что в апреле 2025 года в Баку выпало невиданное за последние 60 лет количество осадков.