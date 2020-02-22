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В Баку установили сенсорный светофор

В Баку установили сенсорный светофор
Управляемый пешеходный светофор оснащен специальным датчиком

В Баку на пересечении Бибиэйбатской дороги и улицы Арифа Исмайлова близ наземного пешеходного перехода установили управляемый пешеходный светофор. 

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Управляемый пешеходный светофор, который еще называют сенсорным светофором, оснащен специальным датчиком, после прикосновения к которому светофор переключается в режим пешеходного перехода.

Эти светофоры в основном устанавливаются на дорогах с интенсивным дорожным движением. На таких светофорах при отсутствии на переходе пешеходов для автомобилей горит зеленый свет, что является важным фактором для обеспечения непрерывности движения.

Ожидается, что в дальнейшем такие светофоры установят на других оживленных улицах и проспектах Баку.  

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