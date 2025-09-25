Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Баку на треть завершено строительство автодороги, параллельной проспектам Зии Буньядова и Гейдара Алиева

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 14:35
    В Баку на треть завершено строительство автодороги, параллельной проспектам Зии Буньядова и Гейдара Алиева

    Строительные работы на участке автомобильной дороги от улицы академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова (дорога ул. Гасана Алиева – метро "Кероглу") выполнены на 35%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

    Новая автомобильная дорога протяженностью 3,9 км спроектирована и строится параллельно проспектам Зии Буньядова и Гейдара Алиева. Строительство данной магистрали ведется в соответствии с "Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы", утвержденной распоряжением президента страны.

    Согласно Государственной программе, участок автомобильной дороги от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова будет состоять из 6 полос движения. В проект включены ответвления и подъездные пути общей протяженностью 2,6 км.

    На автомобильной дороге предусмотрено строительство 4 тоннелей по 2 073 м и 3 подземных пешеходных переходов.

    "В настоящее время строительно-монтажные работы в направлении от станции метро "Улдуз" к улице Гасана Алиева продолжаются быстрыми темпами. Работы по переносу коммуникационных линий продолжаются и находятся на завершающей стадии", - говорится в информации.

