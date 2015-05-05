​В Баку создаются специальные зоны контроля за парковкой

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку распространила информацию о парковке и управлении транспортом во время I Европейских игр.

Как сообщает Report, во время международных игр вокруг каждого предусмотренного и непредусмотренного для соревнований объекта будут зоны контроля за парковкой.

Цель указанных зон заключается в обеспечении свободного проезда жителей данных зон на свои улицы, разрешении парковаться на близких к соревнованиям территориях.

Так, все транспортные средства без всяких ограничений могут свободно и без пропусков проезжать в указанную зону. Однако парковаться в зонах контроля за парковкой смогут лишь проживающие на данной территории жильцы.

Разрешение на парковку в указанных зонах не требуется также для жителей, паркующих свои автомобили в собственных дворах, подземных и личных гаражах.

Сотрудникам расположенных в зонах контроля за парковкой компаний и структур рекомендуется парковать свои автомобили либо на отведенных для их компании территориях, либо воспользоваться общественным транспортом. Сотрудники компаний и структур могут также припарковать свои автомобили на специальных, предусмотренных для парковки территориях (за исключением зон контроля за парковкой) и стоянках, а оттуда пешком добираться до работы.

Не имеющие бакинской регистрации лица, проживающие на территории зон контроля за парковкой (ЗКП), могут получить разрешение на парковку, обратившись в Жилищно-эксплуатационные управления (ЖЭУ) и получить документ с места жительства.

Кроме того, в сообщении столичной мэрии говорится, что лица, прошедшие до 31 января 2015 регистрацию для получения разрешения парковаться в зонах контроля за парковкой (пожалуйста, ознакомьтесь со списком улиц и картой территорий, попавших в ЗКП), после 15 мая могут обратиться в ЖЭУ для получения разрешения.

В случае, если гражданам, прошедшим регистрацию до 31 января 2015 года, не потребуется разрешение на парковку (например, если территория их места жительства не вошла в ЗКП), разрешение им выдаваться не будет. Просим граждан повторно ознакомиться со списком улиц, отмеченных на картах ЗКП.

В то же время, не успевшие пройти регистрацию до 31 января 2015 года лица, которым требуется получить разрешение на парковку, с 15 мая могут обратиться в ЖЭУ и, пройдя регистрацию, в тот же день получить разрешение на парковку.