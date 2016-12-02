В Баку состоялась конференция Совета по авиации и использованию воздушного пространства

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 1-2 декабря 2016 года в штаб-квартире Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет) в Баку состоялась рабочая конференция, посвященная итогам деятельности Межгосударственного совета и Межгосударственного авиационного комитета за 25-летний период, результатам 39-й Сессии Ассамблеи ИКАО, основным программам и стратегическим приоритетам дальнейшей деятельности этих международных органов.

Как сообщили Report из пресс-службы Межгоссовета, в ходе прошедшей в этом году 39-й Сессия Ассамблеи состоялось подписание Дополнения к Меморандуму о взаимопонимании между ИКАО и МАК. Дополнение открывает новый этап взаимодействия в области внедрения Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО в регионе государств-участников Соглашения. Еще одним важным событием стало подписание документа о бессрочной пролонгации действия проекта ИКАО-МАК "Повышение безопасности полетов и поддержание летной годности". В рамках этого проекта по претворению в жизнь кампании ИКАО "Ни одна страна не остается без внимания" уже было проведено более 100 различных мероприятий, в которых участвовали около 9 тыс. авиационных специалистов стран региона.

Важной темой на Рабочей конференции стало дальнейшее расширение регионального сотрудничества в области безопасности полётов и подготовки авиационных специалистов в свете резолюций 39-й Сессии Ассамблеи ИКАО. На Конференции состоялась презентация проекта Перспективной межгосударственной системы подготовки авиационных специалистов, интерес в участии в которой выразили Национальная академия авиации Азербайджана и ряд ведущих авиационных учебных заведений стран-участниц.

На Конференции были обсуждены стратегические задачи дальнейшей деятельности Межгосударственного Совета и МАК, которые будут вынесены для рассмотрения на Сессию Межгоссовета в 2017 г.

В рамках проведения Конференции участники посетили Национальную академию авиации Азербайджана, являющуюся одной из самых передовых и оснащенных авиационных учебных заведений Центральной и Восточной Европы.

Отметим, что в декабре 1991 года 12 новых независимых государств постсоветского пространства – одного из крупнейших регионов мира заключили межгосударственное Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Межгоссовет и МАК на постоянной основе взаимодействуют на основе международных соглашений с 75 государствами, включая Китай, Индию, США, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, с 19 международными авиационными организациями и прежде всего международной организацией гражданской авиации ИКАО, а также международными организациями, сформировавшимися в регионе.