​В Баку состоится форум на тему регистрации и управления муниципальными землями

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Службе государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества состоится рабочий форум на тему "Принцип "одного окна" при урегулировании земельных отношений: оптимальный подход к регистрации и управлению муниципальными землями".

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, на мероприятии примут участие представители Аппарата Госкомитета, Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции, Службы государственного реестра недвижимого имущества, Государственного агентства по организации государственного управления землями, Службы кадастра и адресного реестра недвижимого имущества, а также председатели около 30 городских и районных муниципалитетов.

Основной целью мероприятия является просвещение общественности по сути внедренного Госкомитетом принципа "одного окна" при урегулировании земельных отношений, значении регистрации и управления муниципальными землями.