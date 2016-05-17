В Баку состоится ежегодное собрание Международной ассоциации портов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Ежегодная конференция Международной ассоциации портов (МАП) в 2018 году состоится в Баку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт", это решение единогласно принято Советом директоров МАП в ходе конференции, прошедшей в этом году в Панаме.

Генеральный секретарь МАП господин Сусуму Нарусэ отметил, что МАП является хорошей платформой для всех членов ассоциации со всего мира для сотрудничества и обмена опытом. Мы очень рады избранию Баку местом проведения конференции в 2018-ом году и с нетерпением ждем посещения Азербайджана".

В свою очередь, президент МАП Сантьяго Гарсия Мила заявил, что первое мероприятие организации в Азербайджане и в данном быстро развивающемся регионе является важным событием: "Я считаю, что представители портов со всего мира очень заинтересованы возможностью ознакомления с работами, проведенными Бакинским портом для его превращения в транспортный и логистический центр Евразийского пространства".

Генеральный директор Бакинского Порта Талех Зиядов оценил решение о проведении ежегодной конференции МАП в 2018 году в Баку как знаковое событие: "Организация ежегодной конференции МАП в Баку в 2018 году значимо для нашей страны. В рамках этого мероприятия ожидается визит в нашу столицу более 500 гостей из различных портов мира. Наряду со знакомством с новым Бакинским портом и Зоной свободной торговли, гости получат более широкую информацию об истории и культуре страны".

Отметим, что МАП осуществляет деятельность с 1955 года. На ежегодно проводимых конференциях организации обсуждаются вопросы устойчивого развития и безопасности портов, разработки инновационного оборудования, информационные технологии, портовые операции и другие важные темы. Напомним, что ежегодная конференция МАП 2015 года была проведена в Гамбурге, а в 2017 году будет организована на острове Бали (Индонезия).

Напомним, что Бакинский порт с 2010 года является полноправным членом МАП.