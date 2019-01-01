В столице сократилось производство бытовой техники и холодильников

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь прошлого года в столице в сфере компьютеров, электронных и оптических товаров, электроприборов произведено товара на сумму в 159,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство компьютерной, электронной и оптической продукции сократилось на 31,1%, а производство электрооборудования увеличилось на 70,8%.

В январе-ноябре прошлого года производство отопительных приборов в Баку сократилось на 94,5% и составило всего 10 единиц.

За этот период в столице было произведено 1 202 бытовых холодильника, что на 37,6% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года.