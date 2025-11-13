Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2025
    • 16:45
    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    В Баку с целью обеспечения безопасного и удобного использования городской инфраструктуры осуществляются работы по ремонту неисправных эскалаторов в подземных и наземных пешеходных переходах.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы начались после того, как в результате технического осмотра на ряде переходов были выявлены механические неисправности и детали с истекшим сроком годности.

    К настоящему времени ремонт эскалаторов на некоторых территориях уже завершен, оборудование приведено в полную работоспособность и предоставлено в пользование гражданам. Работы по восстановлению этой же инфраструктуры на других переходах еще продолжается.

    Помимо этого, в рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" проводится масштабный мониторинг состояния эскалаторов на всех подземных и надземных пешеходных переходах города. По результатам мониторинга готовятся предложения по оценке технического состояния каждого перехода, обновлению эскалаторов, замене их на оборудование, отвечающее современным стандартам, и повышению качества технического обслуживания.

    Баку транспортная инфраструктура пешеходные переходы ремонтные работы
    Фото
    Bakıda yeraltı və yerüstü piyada keçidlərində eskalatorlar təmir edilir

    Последние новости

    17:11

    Суд в Париже назначил рассмотрение апелляции по делу Саркози на весну 2026 года

    Другие страны
    17:10

    В Астане лифт с людьми сорвался в шахту, есть погибший и раненые

    В регионе
    17:03
    Фото

    Новый посол ЕС проинформирована о минной проблеме в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Внешняя политика
    16:53

    Президент утвердил продление срока действия налоговых и таможенных льгот для БСЗ

    Бизнес
    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    Лента новостей