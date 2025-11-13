В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

В Баку с целью обеспечения безопасного и удобного использования городской инфраструктуры осуществляются работы по ремонту неисправных эскалаторов в подземных и наземных пешеходных переходах.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ремонтные работы начались после того, как в результате технического осмотра на ряде переходов были выявлены механические неисправности и детали с истекшим сроком годности.

К настоящему времени ремонт эскалаторов на некоторых территориях уже завершен, оборудование приведено в полную работоспособность и предоставлено в пользование гражданам. Работы по восстановлению этой же инфраструктуры на других переходах еще продолжается.

Помимо этого, в рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" проводится масштабный мониторинг состояния эскалаторов на всех подземных и надземных пешеходных переходах города. По результатам мониторинга готовятся предложения по оценке технического состояния каждого перехода, обновлению эскалаторов, замене их на оборудование, отвечающее современным стандартам, и повышению качества технического обслуживания.