В Баку разработана модель для предоставления новых льгот и поддержки пассажироперевозчикам

Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА) разработало новую устойчивую финансовую модель.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.
По его словам, будет расширена финансовая поддержка государства перевозчикам, которые предоставляют качественные услуги на качественных автобусах.
"Предполагается предоставление предпринимателям льгот и поддержки. Это также позволит перевозчику покупать и вводить в эксплуатацию более качественные автобусы", - отметил А. Рзаев.
В настоящее время по городу Баку осуществляют пассажирские перевозки 27 операторов, а на 180 маршрутных линиях работают 2 тысячи автобусов. Количество автобусов в столице планируется довести до 2 500.