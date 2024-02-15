В Баку разработана модель для предоставления новых льгот и поддержки пассажироперевозчикам

Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА) разработало новую устойчивую финансовую модель.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА) разработало новую устойчивую финансовую модель.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, будет расширена финансовая поддержка государства перевозчикам, которые предоставляют качественные услуги на качественных автобусах.

"Предполагается предоставление предпринимателям льгот и поддержки. Это также позволит перевозчику покупать и вводить в эксплуатацию более качественные автобусы", - отметил А. Рзаев.

В настоящее время по городу Баку осуществляют пассажирские перевозки 27 операторов, а на 180 маршрутных линиях работают 2 тысячи автобусов. Количество автобусов в столице планируется довести до 2 500.