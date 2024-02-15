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В Баку разработана модель для предоставления новых льгот и поддержки пассажироперевозчикам

В Баку разработана модель для предоставления новых льгот и поддержки пассажироперевозчикам Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА) разработало новую устойчивую финансовую модель.
Инфраструктура
15 февраля 2024 г. 21:01
В Баку разработана модель для предоставления новых льгот и поддержки пассажироперевозчикам

Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА) разработало новую устойчивую финансовую модель.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, будет расширена финансовая поддержка государства перевозчикам, которые предоставляют качественные услуги на качественных автобусах.

"Предполагается предоставление предпринимателям льгот и поддержки. Это также позволит перевозчику покупать и вводить в эксплуатацию более качественные автобусы", - отметил А. Рзаев.

В настоящее время по городу Баку осуществляют пассажирские перевозки 27 операторов, а на 180 маршрутных линиях работают 2 тысячи автобусов. Количество автобусов в столице планируется довести до 2 500.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sərnişin daşıyıcılarına yeni güzəşt və dəstək göstərilməsi üçün model hazırlanıb

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