​В Баку расширяют еще одну дорогу

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе города Баку ремонтируется улица Бакира Чобанзаде. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис".

Ремонтно-строительные работы проводятся на участке улицы Б.Чобанзаде между улицами Мехди Аббасова и Рустама Рустамова протяженностью 924 м, шириной 15 м.

На улице будет обновлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий. Для беспрепятственного и безопасного передвижения пешеходов укладываются новые тротуары шириной 1,5 м, устанавливаются бордюры протяженностью 1 800 погонных м. В ходе ремонтно-строительных работ планируется укладка 14 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Помимо этого, на ул. Бакира Чобанзаде будут проводиться работы по расширению некоторых участков проезжей части дороги до 5 м, что создаст условия для беспрепятственного движения транспорта. Также на территории будут оборудованы 2 заездных кармана для автобусов протяженностью 15 м, шириной 3 м.