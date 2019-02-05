В Баку проспект Нобеля закроют для транспорта на 20-25 дней

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Для обеспечения безопасности расположенной на проспекте Нобеля технологической шахты №11 коллектора Сахиль и самого коллектора, а также для предотвращения случаев проседания грунта на автомобильной дороге на проспекте, было принято решение о проведении дополнительных работ на территории.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОАО "Азерсу".

"По предварительным оценкам, работы по укреплению грунта продлятся в течение 20-25 дней. В этот период в целях обеспечения безопасности участников движения и безопасности строительных работ планируется полностью ограничить движение транспорта по проспекту Нобеля в направлении города. На основе соглашения с соответствующими государственными структурами строительные работы планируется начать в ближайшие дни.

Заранее приносим свои извинения за беспокойство в ходе работ, проводимых в целях безопасности населения и инфраструктуры", - говорится в сообщении структуры.