В Баку прошла выставка, посвященная зеленому переходу

В Кинотеатре "Низами" прошла выставка, посвященная зеленому переходу.

В Кинотеатре "Низами" прошла выставка, посвященная зеленому переходу.

Как передает Report, выставка была организована в рамках обсуждений на тему "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) при поддержке посольств четырех скандинавских стран - Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.

На выставке демонстрировались примеры "озеленения" стран путем декарбонизации, перестройки городов с расчетом на экологичность, и доступность городского пространства и инфраструктуры для людей всех групп и возрастов.

Выставка призвана продемонстрировать значимость применяемых мер по озеленению, а также преимущества проживания в таких городах.