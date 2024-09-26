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В Баку прошла выставка, посвященная зеленому переходу

В Баку прошла выставка, посвященная зеленому переходу В Кинотеатре "Низами" прошла выставка, посвященная зеленому переходу.
Инфраструктура
26 сентября 2024 г. 19:12
В Баку прошла выставка, посвященная зеленому переходу

В Кинотеатре "Низами" прошла выставка, посвященная зеленому переходу.

Как передает Report, выставка была организована в рамках обсуждений на тему "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) при поддержке посольств четырех скандинавских стран - Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.

На выставке демонстрировались примеры "озеленения" стран путем декарбонизации, перестройки городов с расчетом на экологичность, и доступность городского пространства и инфраструктуры для людей всех групп и возрастов.

Выставка призвана продемонстрировать значимость применяемых мер по озеленению, а также преимущества проживания в таких городах.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts exhibition dedicated to green transition
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