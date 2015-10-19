​В Баку проложат специальные полосы движения для автобусов и транспортных средств оперативных служб

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В ближайшие дни ОАО "Азерйолсервис" приступит к работам по прокладке в городе Баку специальных полос движения для пассажирских автобусов и транспортных средств оперативных служб. Работы будут согласованы с соответствующими структурами, Исполнительной властью города Баку и Главным управлением государственной дорожной полиции министерства внутренних дел.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", специальные полосы движения будут проложены на дорогах с 3 и более полосами движения. На первоначальном этапе выбраны 6 автомобильных дорог - Бибиэйбатская дорога, проспект Нобеля, улицы Юсифа Сафарова, Салатын Аскеровой, Рашида Бейбутова и Ахмеда Раджабли. Пока в качестве эксперимента будут проводиться работы на четырех из них. Если предпринятые шаги оправдают себя, они будут продолжены на других улицах и проспектах.

Прокладка специальных полос в экспериментальных целях запланирована на участке дороги от Бибиэйбатской мечети до Бакинского дворца водных видов спорта, по обоим направлениям улицы Юсифа Сафарова, точнее, на участках от пересечения с проспектом Ходжалы до пересечения с проспектом Бабека и от здания Главного управления полиции до пересечения с улицей Мехди Мехдизаде, кроме того, на участке улицы Салатын Аскеровой от пересечения с улицей Джейхуна Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг, также на участке улицы Рашида Бейбутова от пересечения с улицей Зарифы Алиевой до пересечения с улицей Бакиханова.

Отметим, что согласно протоколу №1 Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров от 30 июня 2015 года о дополнительных мероприятиях по нормализации движения транспорта в городе Баку, ОАО "Азерйолсервис" и другие соответствующие структуры представили комиссии предложения по прокладке специальных полос движения для пассажирских автобусов и оперативных транспортных средств на около 50 улицах и проспектах.