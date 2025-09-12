В Баку пройдет "День без автомобиля"

В Баку в рамках "Европейской недели мобильности" будет организован "День без автомобиля".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отметим, что AYNA подала заявку на проведение "Европейской недели мобильности" в Баку, которая была успешно одобрена. В связи с этим с 16 по 22 сентября пройдут мероприятия, направленные на устойчивую мобильность, и "День без автомобиля".

В рамках мероприятий будет проверена безопасность полос для микромобильности и пешеходов, проведены тренинги по безопасному вождению скутеров для подростков и студентов и организован велопробег.

21 сентября на улице Мухаммеда Нахчывани будет организован "День без автомобиля". В зоне микромобильности операторы продемонстрируют различные виды велосипедов и скутеров, будут проведены тестовые заезды и тренинги.

В творческой зоне будут выставлены работы победителей конкурса рисунков на тему "Транспорт и окружающая среда".