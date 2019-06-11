​В Баку проходят выставки TransCaspian и Road&Traffic

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В Баку проходят 18-ая Каспийская международная выставка "Транспорт, транзит и логистика" (TransCaspian 2019) и 9-ая Международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road&Traffic 2019).

Как сообщает Report, мероприятия открыл вступительным словом министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

Выставки собрали на своей площадке представителей 75 компаний из 10 стран мира. В этом году на Trans Caspian свои новейшие продукты и услуги представят компании из Азербайджана, Беларуси, России, Турции, Украины и ряда других стран. В выставке наряду с коммерческими компаниями будут участвовать и государственные транспортные структуры, такие как ЗАО Азербайджанские железные дороги, Бакинский международный морской торговый порт, Государственная служба автомобильного транспорта, Государственное агентство автомобильных дорог и пр. Впервые на выставке примет участие министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Официальную поддержку выставкам оказывают министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Постоянный секретариат межправительственной комиссии TRACECA, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

В рамках выставки TransCaspian состоится конференция на тему "Транскаспийский международный транспортный маршрут".