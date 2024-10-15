В Баку проходит Каспийская строительная неделя

11:03

Сегодня в Бакинском Экспо-центре стартовала Каспийская строительная неделя, которая является значимым событием в строительной сфере региона.

Как сообщает Report, мероприятие продлится до 17 октября.

В ходе Каспийской строительной недели организованы 4-я Азербайджанская Международная выставка восстановление, реконструкция и развитие Карабаха ("Rebuild Karabah"), 29-я Азербайджанская Международная строительная выставка ("Bakubuild"), 16-я Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» (Aquatherm Baku), а также 12-я Каспийская Международная выставка дорожной инфраструктуры и общественного транспорта ("Road & Traffic").

В выставках принимают участие более 380 компаний из 22 стран.

На выставках представлены национальные стенды Турции, России, Узбекистана, Венгрии, Германии и Великобритании. Кроме того, только из Узбекистана в выставках принимают участие более 20 компаний. Также в этом году наблюдается рост числа компаний из Китая.

В дни выставок в Бакинском Экспо-центре организованы тематические уголки для привлечения посетителей. Так, в уголке "Карабах - страна ковроткачества", отражающем историю и культурные ценности Азербайджана, представлены карабахские ковры. Кроме этого, Фондом Возрождения Карабаха организована фотовыставка под названием "Урбицид и экоцид в Карабахе".

Организаторами мероприятия являются компании Caspian Event Organisers, Iteca Caspian и их международные партнеры ICA Events и Caspian Event Management FZ-LLC.