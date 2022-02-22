В Баку доставлены 50 новых автобусов большой вместимости

Из Турции в Баку доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости.

Из Турции в Баку доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Сообщается, что по поручению главы государства за последние годы в столицу было доставлено более 1 000 единиц автобусов.

Из 120 единиц крупногабаритных транспортных средств, которые планируется приобрести, 50 уже доставлены в Баку.

С 23 февраля автобусы, на которых установлены современные платежные устройства, будут выпущены на регулярные маршрутные линии.