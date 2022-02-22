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В Баку доставлены 50 новых автобусов большой вместимости

В Баку доставлены 50 новых автобусов большой вместимости Из Турции в Баку доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости.
Инфраструктура
22 февраля 2022 г. 13:18
В Баку доставлены 50 новых автобусов большой вместимости

Из Турции в Баку доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Сообщается, что по поручению главы государства за последние годы в столицу было доставлено более 1 000 единиц автобусов.

Из 120 единиц крупногабаритных транспортных средств, которые планируется приобрести, 50 уже доставлены в Баку.

С 23 февраля автобусы, на которых установлены современные платежные устройства, будут выпущены на регулярные маршрутные линии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıya 50 ədəd yeni iritutumlu avtobus gətirilib

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