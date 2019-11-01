В Баку привезено 458 лифтов

В связи с исполнением распоряжения президента Ильхама Алиева об укреплении материально-технической базы лифтового хозяйства многоэтажных зданий производственным объединением города Баку "Лифттемир" подписан договор с имеющей большой опыт в данной сфере германской компанией Wittur Holding GMBH.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в комплексе "Огненные башни" состоялась церемония презентации с участием представителей ПО "Литтемир", германской фирмы Wittur Holding GMBH, а также ряда азербайджанских фирм и компаний, было проведено мероприятие, посвященное проделанным по настоящее время работам и предстоящим задачам. Также был обсужден проект, реализуемый компанией в столице.

Было сообщено, что по договору в Баку планируется привезти 542 лифта, из них 458 уже ввезены в столицу. По сей день 162 лифта была установлено, прошло регистрацию соответствующих структур МЧС и сдано в эксплуатацию.

Было отмечено, что качество и технические параметры приобретенных лифтов отвечают самым современным стандартам.