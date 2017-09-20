В Баку предлагается установить Wi-Fi в метро

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В вагонах Бакинского метро предлагается установить сеть Wi-Fi.

Как сообщает Report, об этом сказала на организованном Caspian European Club транспортном бизнес-форуме в Баку директор ООО "Азертелеком" по развитию бизнеса Сабина Мамедли.

По ее словам, компания в связи с этим проектом обратилась в Государственное радиочастотное управление (DRTI): "Но проблема заключается в том, что Тарифный Совет с 2002 года не внес никаких изменений в тарифы беспроводной связи. Нет никакой информации по данному вопросу. Реализация проекта по старым тарифам не даст успешных результатов".

"В связи с этим мы провели обсуждения с DRTI. В настоящее время компания "Азертелеком" интересуется, будет ли Тарифный Совет вносить какие-либо изменения в тарифы", - сказала она.