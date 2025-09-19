Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Баку появятся платные зоны движения

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2025
    • 17:55
    В Баку появятся платные зоны движения

    В Баку в ближайшем будущем будут созданы платные зоны для движения автотранспорта.

    Как сообщает Report, соответствующее положение закреплено в указе президента Азербайджана о мерах по совершенствованию автомобильного движения.

    Кабинету министров поручено в течение ближайших трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по организации таких зон, а также определить размер платы за въезд автомобилей.

    Баку платные дороги автотранспорт
