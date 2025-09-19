В Баку появятся платные зоны движения

В Баку в ближайшем будущем будут созданы платные зоны для движения автотранспорта.

Как сообщает Report, соответствующее положение закреплено в указе президента Азербайджана о мерах по совершенствованию автомобильного движения.

Кабинету министров поручено в течение ближайших трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по организации таких зон, а также определить размер платы за въезд автомобилей.