​В Баку появится еще одна желтая "вафельница"

Сегодня с 23:00 до утра 6:00 на перекрестке улиц Самеда Вургуна и Физули будут проводиться работы по нанесению желтой сетчатой дорожной разметки ("вафельница").

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автодорог Азербайджана (ГААД).

На период проведения работ движение транспорта на указанной территории будет полностью ограничено.

Следует отметить, что работы проводятся по заказу Бакинского транспортного агентства.

Сетка или как ее еще называют "вафельница", нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора при образовании затора, чтобы не создавать препятствий движению автомобилей в поперечном направлении. "Вафельную" разметку применяют на особо загруженных пересечениях дорог. Сетку рисуют специальным холодным пластиком.

Некоторые автомобилисты пытаются выскочить на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, не успевают проехать и стоят на пересечении улиц, мешая другим водителям. Яркая желтая разметка напомнит, что выезжать на загруженный перекресток нельзя.