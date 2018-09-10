В Баку построят специальную подстанцию для метро

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Электрическая подстанция, оборудованная работающим на дизеле генератором, будет построена для ЗАО "Бакинский метрополитен"".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что сейчас идут заключительные работы по проекту: "Новая подстанция предназначена для фиолетовой ветки на случай чрезвычайных ситуаций. Подстанция будет расположена вблизи ныне строящейся станции метро под условным названием "B3". Данный вопрос также обсуждается с ОАО "Азеришыг"".