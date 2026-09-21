В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

14. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

17. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Матбуат;

18. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

19. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).