В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
- 21 сентября, 2026
- 08:25
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
14. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;
15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
17. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Матбуат;
18. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
19. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).