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    В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2026
    • 08:25
    В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    8. Проспект Бабека, в направлении центра;

    9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    14. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    16. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    17. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Матбуат;

    18. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    19. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac yaranıb

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