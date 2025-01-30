О нас

В Баку планируется строительство 51 новой станции метро

В Баку планируется строительство 51 новой станции метро В рамках развития Бакинского метрополитена в перспективе планируется построить 51 новую станцию ​​и проложить дополнительно 84,3 км линий метро.
Инфраструктура
30 января 2025 г. 20:27
В Баку планируется строительство 51 новой станции метро

В рамках развития Бакинского метрополитена в перспективе планируется построить 51 новую станцию ​​и проложить дополнительно 84,3 км линий метро.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях, утвержденной Распоряжением президента Ильхама Алиева.

"Эти проекты обеспечат комфортный пассажиропоток и внесут вклад в стратегию устойчивой мобильности города", – следует из программы.

Подписан контракт с зарубежным поставщиком на поставку 65 вагонов, из которых 35 будут доставлены в страну в 2024 году и переданы в эксплуатацию. В ответ на растущий пассажиропоток с 2024 по 2030 год планируется строительство 10 новых станций метро.

С 2025 по 2030 годы будет проводиться обновление подвижного состава, у которого закончился срок эксплуатации, и приобретено 299 новых вагонов.

Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", общая сеть будет включать 5 линий, 76 станций, 6 электродепо и линии протяженностью 119,1 км.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan plans construction of 51 new stations in Baku Metro
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda 51 yeni stansiyanın inşası planlaşdırılır

Экслюзивные новости

ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi