В Баку планируется строительство 51 новой станции метро

В рамках развития Бакинского метрополитена в перспективе планируется построить 51 новую станцию ​​и проложить дополнительно 84,3 км линий метро.

В рамках развития Бакинского метрополитена в перспективе планируется построить 51 новую станцию ​​и проложить дополнительно 84,3 км линий метро.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях, утвержденной Распоряжением президента Ильхама Алиева.

"Эти проекты обеспечат комфортный пассажиропоток и внесут вклад в стратегию устойчивой мобильности города", – следует из программы.

Подписан контракт с зарубежным поставщиком на поставку 65 вагонов, из которых 35 будут доставлены в страну в 2024 году и переданы в эксплуатацию. В ответ на растущий пассажиропоток с 2024 по 2030 год планируется строительство 10 новых станций метро.

С 2025 по 2030 годы будет проводиться обновление подвижного состава, у которого закончился срок эксплуатации, и приобретено 299 новых вагонов.

Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", общая сеть будет включать 5 линий, 76 станций, 6 электродепо и линии протяженностью 119,1 км.