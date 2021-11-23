В Баку отремонтируют фуникулер

Производственное объединение "Лифттемир" Исполнительной власти города Баку объявило открытый тендер на ремонтно-восстановительные работы и укрепление конструкций линии фуникулера в Сабаильском районе столицы.

Производственное объединение "Лифттемир" Исполнительной власти города Баку объявило открытый тендер на ремонтно-восстановительные работы и укрепление конструкций линии фуникулера в Сабаильском районе столицы.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут предъявить документы до 16:40 13 декабря, а предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 16:35 21 декабря через единый интернет-портал государственных закупок. Телефон: (012) 594-65-94.

Результаты тендера будут объявлены на портале 22 декабря в 16:40.