В Баку отремонтирована улица Зивербека Ахмедбекова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отремонтировало улицу Зивербека Ахмедбекова в Ясамальском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отремонтировало улицу Зивербека Ахмедбекова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

В рамках ремонтных работ улицы, длина которой составляет 1000 метров, средняя ширина 15 метров, отфрезерован верхний слой старого асфальтобетонного покрытия, уложено новый асфальт, восстановлены пешеходные тротуары. Кроме того, улица оснащена необходимыми дорожными знаками и линиями горизонтальной разметки.

Согласно "Инвестиционной программе" текущего года, в Ясамальском районе ремонтируются 5 улиц общей протяженностью 6 километров.