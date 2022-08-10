О нас

В Баку отремонтирована улица Зивербека Ахмедбекова

В Баку отремонтирована улица Зивербека Ахмедбекова Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отремонтировало улицу Зивербека Ахмедбекова в Ясамальском районе Баку.
Инфраструктура
10 августа 2022 г. 13:13
В Баку отремонтирована улица Зивербека Ахмедбекова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отремонтировало улицу Зивербека Ахмедбекова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

В рамках ремонтных работ улицы, длина которой составляет 1000 метров, средняя ширина 15 метров, отфрезерован верхний слой старого асфальтобетонного покрытия, уложено новый асфальт, восстановлены пешеходные тротуары. Кроме того, улица оснащена необходимыми дорожными знаками и линиями горизонтальной разметки.

Согласно "Инвестиционной программе" текущего года, в Ясамальском районе ремонтируются 5 улиц общей протяженностью 6 километров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsi təmir edilib

Экслюзивные новости

Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi