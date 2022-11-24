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В Баку отремонтирована улица Тофика Аббасова

В Баку отремонтирована улица Тофика Аббасова Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт на улице Тофика Аббасова в Низаминском районе Баку.
Инфраструктура
24 ноября 2022 г. 16:32
В Баку отремонтирована улица Тофика Аббасова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт на улице Тофика Аббасова в Низаминском районе Баку.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Ремонтные работы были проведены на 640-метровом участке улицы, расположенном между улицами Азера Манафова и Али Велиева на территории около 8 тысяч квадратных метров. Отмечается, что были выполнены работы по фрезерованию, укладке нового асфальтобетонного покрытия, восстановлению тротуаров, укладке новой брусчатки, нанесению пешеходных полос и горизонтальной разметки. Улица была оборудована специальными парковочными местами.

В этом году в Низаминском районе ремонтируются дороги на 9 улицах общей протяженностью 6,25 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Tofiq Abbasov küçəsi təmir edilib

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