В Баку открывается новая маршрутная линия

Бакинское транспортное агентство, находящееся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, организовало новый регулярный внутригородской маршрут №9.

Бакинское транспортное агентство, находящееся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, организовало новый регулярный внутригородской маршрут №9.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, автобусы по регулярному маршруту №9, который начнет действовать с 26 апреля, будут курсировать между жилыми комплексами "Ясамал" (MIDA), "Кристал Абшерон", станциями метро "Иншаатчылар" и "20 января". Конечный пункт - станция метро "Нариман Нариманов".

Новый маршрут организован с учетом многочисленных обращений граждан. В пользование пассажиров предоставят современные и комфортабельные автобусы. Стоимость проезда составляет 30 гяпиков, оплата будет производиться в безналичной форме - посредством BakıKart.

Новым маршрутом смогут воспользоваться более 10 тысяч жителей, проживающих в социальном комплексе, а также в прилегающих районах.