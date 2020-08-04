В Баку организуют 5 дополнительных экспресс-линий

В Баку организуют 5 дополнительных экспресс-линий

Для удовлетворения растущего спроса пассажироввсвязи с ослаблением специального карантинного режима в Бакуорганизуются 5 дополнительных экспресс-линий.

Для удовлетворения растущего спроса пассажиров в связи с ослаблением специального карантинного режима в Баку организуются 5 дополнительных экспресс-линий. Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, расписание автобусов на этих экспресс-линиях определено с 06:30 до 21:00. Экспресс-линии будут запущены поэтапно в ближайшие дни. Экспресс-линии и направления: 1️⃣ M 1 A / проспект Г.Гараева (перед ТЦ Лачин) - станция метро "Гянджлик" 2️⃣ М2 А / станция метро "Нефтчиляр" - станция метро "Эльмляр Академиясы" 3️⃣ М 8 / пос. Маштага - станция метро "Гянджлик" 4️⃣ М 9 / центр отдыха "Sea Breeze" - станция метро Н.Нариманова 5️⃣ М 10 / пос. Мярдякан (станция) - станция метро Н.Нариманова. Подпишитесь на наш Telegram канал











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