В Баку организуют 5 дополнительных экспресс-линий

Для удовлетворения растущего спроса пассажиров в связи с ослаблением специального карантинного режима в Баку организуются 5 дополнительных экспресс-линий.
Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, расписание автобусов на этих экспресс-линиях определено с 06:30 до 21:00.
Экспресс-линии будут запущены поэтапно в ближайшие дни.
Экспресс-линии и направления:
1️⃣ M 1 A / проспект Г.Гараева (перед ТЦ Лачин) - станция метро "Гянджлик"
2️⃣ М2 А / станция метро "Нефтчиляр" - станция метро "Эльмляр Академиясы"
3️⃣ М 8 / пос. Маштага - станция метро "Гянджлик"
4️⃣ М 9 / центр отдыха "Sea Breeze" - станция метро Н.Нариманова
5️⃣ М 10 / пос. Мярдякан (станция) - станция метро Н.Нариманова.