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Report Georgia

В Баку организуют 5 дополнительных экспресс-линий

В Баку организуют 5 дополнительных экспресс-линий Для удовлетворения растущего спроса пассажироввсвязи с ослаблением специального карантинного режима в Бакуорганизуются 5 дополнительных экспресс-линий.
Инфраструктура
4 августа 2020 г. 19:25

Для удовлетворения растущего спроса пассажиров в связи с ослаблением специального карантинного режима в Баку организуются 5 дополнительных экспресс-линий.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, расписание автобусов на этих экспресс-линиях определено с 06:30 до 21:00.

Экспресс-линии будут запущены поэтапно в ближайшие дни.

Экспресс-линии и направления:

1️⃣ M 1 A / проспект Г.Гараева (перед ТЦ Лачин) - станция метро "Гянджлик"

2️⃣ М2 А / станция метро "Нефтчиляр" - станция метро "Эльмляр Академиясы"

3️⃣ М 8 / пос. Маштага - станция метро "Гянджлик"

4️⃣ М 9 / центр отдыха "Sea Breeze" - станция метро Н.Нариманова

5️⃣ М 10 / пос. Мярдякан (станция) - станция метро Н.Нариманова.

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