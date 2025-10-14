Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Баку организованы новые парковочные места

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 10:31
    В Баку организованы новые парковочные места

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организовало новые парковочные места в столице.

    Как сообщает Report, платные парковочные зоны были созданы на проспектах Гусейна Джавида и Ататюрка, а также на 2-й улице Феввареляр, 1-й Яшыл Ада, Сейида Джафара Пишевари, Ландау, Гасана бека Зардаби, Наджафа бека Везирова, Агададаша Гурбанова, братьев Мардановых, Дилары Гадирбековой и Адиля Мамедова.

    При организации парковочных мест особое внимание уделено созданию надлежащих условий для водителей с ограниченными физическими возможностями.

    парковка Баку AYNA
