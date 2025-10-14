В Баку организованы новые парковочные места

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организовало новые парковочные места в столице.

Как сообщает Report, платные парковочные зоны были созданы на проспектах Гусейна Джавида и Ататюрка, а также на 2-й улице Феввареляр, 1-й Яшыл Ада, Сейида Джафара Пишевари, Ландау, Гасана бека Зардаби, Наджафа бека Везирова, Агададаша Гурбанова, братьев Мардановых, Дилары Гадирбековой и Адиля Мамедова.

При организации парковочных мест особое внимание уделено созданию надлежащих условий для водителей с ограниченными физическими возможностями.