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    В Баку около Олимпийского стадиона отмечается плотное движение транспорта

    На территории в нескольких направлениях образовались пробки

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на нескольких улицах и проспектах города Баку (в направлении к станции метро "Короглу") отмечается плотное движение транспорта.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), основная плотность в настоящее время отмечается на улице Микаила Алиева, проспекте Гара Гараева и Зии Буньядова по направлению к Олимпийскому стадиону (около ст.м. "Короглу"). 

    Помимо этого, на улице Короглу Рагимова, Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта), улице Абасгулу Бакиханова (в направлении турецкого посольства) и улице Афияддина Джалилова наблюдается плотный поток транспорта.

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