В Баку около Олимпийского стадиона отмечается плотное движение транспорта

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на нескольких улицах и проспектах города Баку (в направлении к станции метро "Короглу") отмечается плотное движение транспорта.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), основная плотность в настоящее время отмечается на улице Микаила Алиева, проспекте Гара Гараева и Зии Буньядова по направлению к Олимпийскому стадиону (около ст.м. "Короглу").

Помимо этого, на улице Короглу Рагимова, Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта), улице Абасгулу Бакиханова (в направлении турецкого посольства) и улице Афияддина Джалилова наблюдается плотный поток транспорта.